Menu
L'Actualité au Sénégal

Quartier Hersent : un homme de 59 ans face au tribunal pour offre de drogue


Rédigé le Vendredi 20 Février 2026 à 17:07 | Lu 11 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Âgé de 59 ans, A. Djigo a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Thiès pour offre ou cession de chanvre indien.


Quartier Hersent : un homme de 59 ans face au tribunal pour offre de drogue

Il a été interpellé dans sa chambre, au quartier Hersent, en possession de 125 grammes de cette substance.

 

À la barre, le prévenu a reconnu les faits. Il a expliqué avoir été surpris par les policiers alors qu’il se trouvait dans sa chambre.
 

« J’étais en possession d’un seul cornet. Je l’ai acheté à 10 000 F CFA chez le nommé Karbala, à Moussanté. C’était pour ma propre consommation. Je devais m’installer au poulailler, c’est pourquoi j’en ai pris une grande quantité. Je fume du chanvre indien pour soulager mon asthme », a-t-il déclaré, sollicitant la clémence du tribunal.

 

Le tribunal a toutefois rappelé que le prévenu n’en était pas à sa première comparution pour des faits similaires. Il avait déjà été condamné à six mois, puis à trois mois de prison ferme.
 

Estimant les faits établis, le procureur de la République a requis l’application stricte de la loi.
 

L’affaire a été mise en délibéré. La décision du tribunal est attendue prochainement.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags