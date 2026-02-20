Quartier Hersent : un homme de 59 ans face au tribunal pour offre de drogue

Il a été interpellé dans sa chambre, au quartier Hersent, en possession de 125 grammes de cette substance.



À la barre, le prévenu a reconnu les faits. Il a expliqué avoir été surpris par les policiers alors qu’il se trouvait dans sa chambre.





« J’étais en possession d’un seul cornet. Je l’ai acheté à 10 000 F CFA chez le nommé Karbala, à Moussanté. C’était pour ma propre consommation. Je devais m’installer au poulailler, c’est pourquoi j’en ai pris une grande quantité. Je fume du chanvre indien pour soulager mon asthme », a-t-il déclaré, sollicitant la clémence du tribunal.



Le tribunal a toutefois rappelé que le prévenu n’en était pas à sa première comparution pour des faits similaires. Il avait déjà été condamné à six mois, puis à trois mois de prison ferme.





Estimant les faits établis, le procureur de la République a requis l’application stricte de la loi.





L’affaire a été mise en délibéré. La décision du tribunal est attendue prochainement.

