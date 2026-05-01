Keur Massar : un suspect arrêté dans le dossier Pape Cheikh Diallo

La personne arrêtée aurait été identifiée grâce à plusieurs recoupements effectués par les gendarmes. Des auditions sont actuellement en cours afin de déterminer son degré d’implication dans les faits reprochés.



Cette nouvelle avancée pourrait permettre aux autorités de mieux comprendre le fonctionnement du réseau ou des personnes citées dans cette affaire devenue très suivie dans la banlieue dakaroise.



D’autres convocations ne sont pas exclues selon des sources proches de l’enquête.

Selon les informations disponibles, cette interpellation s’inscrit dans le cadre des investigations menées depuis plusieurs semaines autour d’un dossier qui continue de susciter de nombreuses interrogations. Les enquêteurs cherchent à établir les responsabilités exactes des différentes personnes impliquées.