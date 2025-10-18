Q Net : Quand le rêve de richesse rapide vire à l’arnaque

Le véritable moteur de Q Net est le recrutement. Les nouveaux membres sont incités à investir dans des « packs de démarrage » coûteux et à convaincre d’autres personnes de faire de même. La plupart des gains proviennent des investissements des recrues, et non des ventes réelles de produits. C’est là que l’entreprise bascule dans le système pyramidal, interdit dans de nombreux pays.

Q Net séduit par ses promesses de richesse rapide et de liberté financière. Des séminaires, vidéos et témoignages montrent des jeunes qui auraient « gagné des millions en quelques mois ». Mais la réalité est beaucoup moins brillante : la majorité des participants perdent leur argent, souvent sans aucun recours légal.



Pression constante pour recruter de nouveaux membres.

Investissements initiaux élevés , souvent plusieurs centaines de milliers de francs CFA.

Promesses de revenus exponentiels sans effort concret.

Absence de preuves de vente réelle des produits au public.

Difficultés à récupérer l’argent investi.

Plusieurs institutions financières à travers le monde et au Sénégal ont mis en garde contre Q Net, considérant l’entreprise comme un système pyramidal déguisé. Les autorités rappellent que toute entreprise qui rémunère surtout le recrutement plutôt que la vente réelle de produits est illégale et risquée.



Si Q Net peut sembler séduisant pour qui rêve de gains rapides, la prudence est de mise. La promesse de richesse instantanée est souvent un leurre, et de nombreux jeunes se retrouvent piégés financièrement. Avant d’investir, il est essentiel de vérifier la légalité de l’entreprise, de comprendre son modèle économique et d’écouter les témoignages de ceux qui ont perdu de l’argent.



La richesse rapide n’existe pas sans risque : Q Net en est un exemple frappant.

