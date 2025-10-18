Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Q Net : Quand le rêve de richesse rapide vire à l’arnaque


Rédigé le Lundi 20 Octobre 2025 à 23:32 | Lu 33 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Depuis quelques années, Q Net s’est imposé dans plusieurs pays, notamment au Sénégal, comme un acteur du marketing de réseau promettant forts revenus et réussite financière rapide. Derrière ces promesses séduisantes se cache pourtant une réalité plus sombre, celle d’une arnaque bien organisée.


Q Net : Quand le rêve de richesse rapide vire à l’arnaque

Le véritable moteur de Q Net est le recrutement. Les nouveaux membres sont incités à investir dans des « packs de démarrage » coûteux et à convaincre d’autres personnes de faire de même. La plupart des gains proviennent des investissements des recrues, et non des ventes réelles de produits. C’est là que l’entreprise bascule dans le système pyramidal, interdit dans de nombreux pays.

 

Q Net séduit par ses promesses de richesse rapide et de liberté financière. Des séminaires, vidéos et témoignages montrent des jeunes qui auraient « gagné des millions en quelques mois ». Mais la réalité est beaucoup moins brillante : la majorité des participants perdent leur argent, souvent sans aucun recours légal.

 

  • Pression constante pour recruter de nouveaux membres.

  • Investissements initiaux élevés, souvent plusieurs centaines de milliers de francs CFA.

  • Promesses de revenus exponentiels sans effort concret.

  • Absence de preuves de vente réelle des produits au public.

  • Difficultés à récupérer l’argent investi.

 

Plusieurs institutions financières à travers le monde et au Sénégal ont mis en garde contre Q Net, considérant l’entreprise comme un système pyramidal déguisé. Les autorités rappellent que toute entreprise qui rémunère surtout le recrutement plutôt que la vente réelle de produits est illégale et risquée.

 

Si Q Net peut sembler séduisant pour qui rêve de gains rapides, la prudence est de mise. La promesse de richesse instantanée est souvent un leurre, et de nombreux jeunes se retrouvent piégés financièrement. Avant d’investir, il est essentiel de vérifier la légalité de l’entreprise, de comprendre son modèle économique et d’écouter les témoignages de ceux qui ont perdu de l’argent.

La richesse rapide n’existe pas sans risque : Q Net en est un exemple frappant.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Actualités

Fièvre de la Vallée du Rift : 258 cas et 21 décès recensés dans six régions du Sénégal

- 20/10/2025 - 1 Commentaire
Fièvre de la Vallée du Rift : 258 cas et 21 décès recensés dans six régions du Sénégal
Le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, a annoncé que la fièvre de la Vallée du Rift touche désormais six régions du Sénégal, avec 258 cas confirmés et 21 décès, tout en précisant qu’il ne s’agit pas...

Décès d’un nouveau-né à l’hôpital de Diourbel : le ministère de la Santé ouvre une enquête interne

- 20/10/2025 - 0 Commentaire
Décès d’un nouveau-né à l’hôpital de Diourbel : le ministère de la Santé ouvre une enquête interne
Le ministère de la Santé a annoncé l’ouverture d’une enquête interne après le décès d’un nouveau-né à l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel, afin d’élucider les circonstances du drame et de...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags