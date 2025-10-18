Keur Massar : un faux marabout arrêté pour viols multiples et chantage à la sextape

Une restauratrice piégée sous prétexte de “bains mystiques”

Tout commence en août 2024. A. D., restauratrice à Keur Mbaye Fall, traverse une période difficile après que son époux, M. D., a pris une seconde épouse. Convaincue que cette coépouse use de pratiques mystiques pour nuire à son mariage, A. D. cherche de l’aide spirituelle.

Un voisin courtier, A. M., lui recommande alors P. S. Seck, présenté comme un guérisseur aux pouvoirs redoutables.



La restauratrice accepte de le rencontrer dans une chambre louée à Darou Thioub. Le charlatan prétend devoir “consulter ses djinns” avant d’entamer le travail mystique. S’ensuivent plusieurs séances de “bains mystiques” censés lever le mauvais sort. Mais sous l’effet de substances et de manipulations, la jeune femme est contrainte à des rapports sexuels — filmés à son insu par un complice, Y. Sagna.



Les vidéos circulent et le chantage commence

Quelques semaines plus tard, le cauchemar prend une tournure encore plus humiliante : l’un des enregistrements intimes se retrouve entre les mains d’un chauffeur de “taxi-clando”, M. B., client régulier du restaurant de la victime. Choqué, ce dernier finit par lui avouer avoir vu les vidéos circuler.



Effondrée mais déterminée, la restauratrice informe son mari. Ensemble, ils se rendent à la brigade territoriale de la Zone franche industrielle pour déposer plainte.



Une enquête qui met au jour un vaste réseau d’abus

Les gendarmes n’ont pas tardé à remonter la piste du faux marabout et de son complice. L’analyse de leurs téléphones portables met au jour l’ampleur du scandale : plus de 75 vidéos et photos obscènes impliquant différentes femmes, souvent filmées dans des situations dégradantes.



Si plusieurs victimes ont été identifiées, seules deux ont accepté de témoigner dans le cadre de l’enquête, par peur de la stigmatisation.



Déféré au tribunal de Pikine-Guédiawaye

Ce lundi 20 octobre, P. S. Seck, maçon de profession reconverti en faux marabout, et son complice Y. Sagna ont été déférés devant le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Ils sont poursuivis pour viol, charlatanisme, collecte et diffusion illicites de données à caractère personnel.



Les autorités appellent les populations à la vigilance face à la recrudescence des cas de charlatanisme servant de couverture à des actes criminels.

