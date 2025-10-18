Menu
Keur Massar : un faux marabout arrêté pour viols multiples et chantage à la sextape


Rédigé le Lundi 20 Octobre 2025 à 21:52 | Lu 37 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire glaçante mêlant charlatanisme, viols et vidéos compromettantes secoue la Zone franche industrielle de Keur Massar. La brigade territoriale, dirigée par l’adjudant-chef Abdou Fama Guèye, a mis fin aux agissements de P. S. Seck, un prétendu marabout originaire de Linguère accusé d’avoir violé plusieurs femmes venues le consulter.


Une restauratrice piégée sous prétexte de “bains mystiques”

Tout commence en août 2024. A. D., restauratrice à Keur Mbaye Fall, traverse une période difficile après que son époux, M. D., a pris une seconde épouse. Convaincue que cette coépouse use de pratiques mystiques pour nuire à son mariage, A. D. cherche de l’aide spirituelle.
Un voisin courtier, A. M., lui recommande alors P. S. Seck, présenté comme un guérisseur aux pouvoirs redoutables.

La restauratrice accepte de le rencontrer dans une chambre louée à Darou Thioub. Le charlatan prétend devoir “consulter ses djinns” avant d’entamer le travail mystique. S’ensuivent plusieurs séances de “bains mystiques” censés lever le mauvais sort. Mais sous l’effet de substances et de manipulations, la jeune femme est contrainte à des rapports sexuels — filmés à son insu par un complice, Y. Sagna.

Les vidéos circulent et le chantage commence

Quelques semaines plus tard, le cauchemar prend une tournure encore plus humiliante : l’un des enregistrements intimes se retrouve entre les mains d’un chauffeur de “taxi-clando”, M. B., client régulier du restaurant de la victime. Choqué, ce dernier finit par lui avouer avoir vu les vidéos circuler.

Effondrée mais déterminée, la restauratrice informe son mari. Ensemble, ils se rendent à la brigade territoriale de la Zone franche industrielle pour déposer plainte.

Une enquête qui met au jour un vaste réseau d’abus

Les gendarmes n’ont pas tardé à remonter la piste du faux marabout et de son complice. L’analyse de leurs téléphones portables met au jour l’ampleur du scandale : plus de 75 vidéos et photos obscènes impliquant différentes femmes, souvent filmées dans des situations dégradantes.

Si plusieurs victimes ont été identifiées, seules deux ont accepté de témoigner dans le cadre de l’enquête, par peur de la stigmatisation.

Déféré au tribunal de Pikine-Guédiawaye

Ce lundi 20 octobre, P. S. Seck, maçon de profession reconverti en faux marabout, et son complice Y. Sagna ont été déférés devant le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.
Ils sont poursuivis pour viol, charlatanisme, collecte et diffusion illicites de données à caractère personnel.

Les autorités appellent les populations à la vigilance face à la recrudescence des cas de charlatanisme servant de couverture à des actes criminels.



Lat Soukabé Fall

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Actualités

Fièvre de la Vallée du Rift : 258 cas et 21 décès recensés dans six régions du Sénégal

- 20/10/2025 - 0 Commentaire
Le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, a annoncé que la fièvre de la Vallée du Rift touche désormais six régions du Sénégal, avec 258 cas confirmés et 21 décès, tout en précisant qu’il ne s’agit pas...

Décès d’un nouveau-né à l’hôpital de Diourbel : le ministère de la Santé ouvre une enquête interne

- 20/10/2025 - 0 Commentaire
Le ministère de la Santé a annoncé l’ouverture d’une enquête interne après le décès d’un nouveau-né à l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel, afin d’élucider les circonstances du drame et de...
