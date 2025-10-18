Gestion de l’argent du Covid-19 : Khadim Samb témoigne sur Abdou Aziz Mbaye

« Abdou Aziz Mbaye était un homme juste, sincère et profondément attaché à la transparence », a déclaré Khadim Samb, visiblement ému. « Beaucoup l’ont critiqué, d’autres ont douté, mais moi je témoigne devant Dieu : il n’a jamais touché un seul franc à des fins personnelles. »
Durant la crise sanitaire, le gouvernement avait débloqué des fonds d’appui à la communication sociale pour sensibiliser les populations sur les gestes barrières et les mesures de prévention. Ces ressources, souvent sources de polémique dans plusieurs secteurs, avaient été confiées à des responsables de groupements professionnels, dont Abdou Aziz Mbaye pour les communicateurs traditionnels.
Selon Khadim Samb, le défunt avait tenu une comptabilité rigoureuse, veillant à ce que chaque franc soit utilisé pour les activités prévues.
« Il disait toujours : “Ce que l’État nous confie appartient au peuple. Nous devons rendre compte.” »
Khadim Samb a aussi ajouté : « Quand certains réclamaient leurs parts sans justifier de missions effectuées, il refusait catégoriquement, préférant se faire des ennemis plutôt que de trahir sa conscience. »
Ce témoignage intervient alors que plusieurs affaires de mauvaise gestion de fonds liés au Covid-19 avaient éclaté dans d’autres secteurs, ternissant l’image de certaines structures. Mais pour Khadim Samb, Abdou Aziz Mbaye demeure un modèle de probité et de patriotisme.
« C’était un homme d’honneur. Il a porté haut la dignité des communicateurs traditionnels. Aujourd’hui, il part avec la bénédiction de tout un corps qui lui doit respect et reconnaissance. »
La cérémonie, tenue à Tivaouane, a réuni des autorités religieuses, des responsables culturels et plusieurs figures de la communication. Tous ont salué la droiture, la discrétion et la fidélité à ses principes d’Abdou Aziz Mbaye, dont la disparition laisse un vide dans le monde de la parole et du message traditionnel sénégalais.
