L'Actualité au Sénégal

Un drame conjugal à Sédhiou : une femme tuée par son mari sous fond de jalousie


Rédigé le Mardi 21 Octobre 2025 à 10:18 | Lu 53 fois Rédigé par


À Sédhiou, un mari a battu à mort son épouse qu’il soupçonnait à tort d’adultère avant de fuir en Gambie. Il a été arrêté après dix jours de traque et remis aux autorités sénégalaises.


Un drame conjugal d’une extrême violence a bouleversé la région de Sédhiou, plongeant les habitants dans la stupeur. Pris d’une crise de jalousie, un homme a mortellement battu son épouse, qu’il soupçonnait à tort d’infidélité, avant de prendre la fuite vers la Gambie.

Les faits se sont produits le jeudi 9 octobre 2025, dans le village paisible de Samakoung, situé dans le département de Sédhiou. Ce jour-là, la victime avait reçu sur son téléphone un transfert d’argent envoyé par un parent résidant à Dakar, destiné à être redistribué à plusieurs membres de la famille. Pour clarifier la répartition, elle appelle aussitôt l’expéditeur.

Mais au cours de la conversation, son mari, entendant une voix masculine au bout du fil, laisse éclater sa jalousie. Pris d’une colère incontrôlable, il s’acharne violemment sur sa femme, sous les cris des proches et des voisins alertés par la scène.

Les témoins parviennent à séparer le couple, mais au lieu d’alerter les autorités, la famille du mari tente de cacher le drame, préférant conduire la victime à l’hôpital régional de Ziguinchor plutôt que celui de Sédhiou, pour éviter le scandale.

Malheureusement, la jeune femme succombe à ses blessures quelques heures plus tard. À l’annonce de son décès, son mari prend la fuite et reste introuvable pendant plusieurs jours, avant de traverser clandestinement la frontière pour se réfugier en Gambie.

Une traque de dix jours est alors lancée. Grâce à une coopération entre la gendarmerie sénégalaise et la police gambienne, le fugitif est finalement arrêté dans un village voisin et remis aux autorités sénégalaises.

Selon les enquêteurs, l’homme aurait avoué les faits lors de son audition. Son déferrement au parquet de Sédhiou pour homicide volontaire sur son épouse est imminent.




- 21/10/2025 - 0 Commentaire
