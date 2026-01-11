Propos injurieux présumés : un grave différend oppose le DG de la Santé au directeur de l’hôpital Le Dantec

L’affaire remonte au mois de juin 2024. Le Directeur de l’hôpital Le Dantec affirme avoir reçu, via l’application WhatsApp, plusieurs messages au ton particulièrement offensant.

Ces messages visaient non seulement sa personne, mais aussi son épouse et sa famille, avec des propos jugés diffamatoires et attentatoires à la dignité.



Parmi les déclarations incriminées figure une phrase qui a profondément choqué le plaignant et contribué à l’escalade du conflit. Estimant que ces messages portent atteinte à son honneur et à sa vie privée, le directeur de l’hôpital a décidé de saisir la justice.



Une plainte a été officiellement déposée pour injures, menaces et harcèlement par voie électronique. L’enquête, confiée aux services de police compétents, a conduit à une réquisition auprès d’un opérateur téléphonique afin d’identifier l’origine des messages litigieux.

Les investigations ont permis de retracer l’utilisation d’un téléphone et d’une ligne téléphonique liés à l’entourage du Directeur général de la Santé. Ce dernier conteste toutefois être l’auteur direct des propos, affirmant que le téléphone concerné aurait été utilisé par une autre personne.



Devant les enquêteurs, le DG de la Santé a nié toute implication directe, expliquant que les échanges seraient liés à de vives discussions antérieures sur un groupe WhatsApp regroupant des professionnels de la santé. Selon lui, le différend aurait dégénéré à la suite de propos jugés provocateurs tenus dans ce cadre.

Une tierce personne, proche du DG, a finalement reconnu avoir envoyé les messages incriminés, déclarant avoir agi de sa propre initiative. Cette reconnaissance n’a toutefois pas mis fin aux poursuites, la justice cherchant à établir d’éventuelles responsabilités indirectes ou complicités.



L’affaire a été appelée devant le tribunal, mais l’audience a été renvoyée à une date ultérieure, en raison de l’absence d’un des mis en cause. Le dossier sera réexaminé dans les prochaines semaines, dans un climat d’attention particulière, compte tenu des fonctions stratégiques occupées par les protagonistes.





Ce dossier met en lumière des tensions internes au sein du système de santé sénégalais, à un moment où les autorités sont attendues sur des réformes majeures et une amélioration des conditions de prise en charge des patients. Pour de nombreux observateurs, cette affaire jette une ombre sur l’image de l’administration sanitaire et relance le débat sur l’éthique, la responsabilité et l’usage des réseaux sociaux par les hauts responsables publics.



La justice devra désormais déterminer les responsabilités de chacun et dire le droit dans une affaire où s’entremêlent relations personnelles, conflits d’ego et enjeux institutionnels.