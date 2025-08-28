Menu
Projet SENSAT : une deuxième balise installée au Lac de Guiers


Rédigé le Lundi 1 Septembre 2025 à 08:53


Le projet SENSAT a déployé une deuxième balise au Lac de Guiers, reliée au satellite GAINDESAT-1A, pour collecter des données sur l’eau et renforcer l’autonomie technologique du Sénégal.


Une nouvelle étape dans le déploiement

Le projet SENSAT poursuit sa progression. Le samedi 30 août, une deuxième balise de collecte de données a été installée au Lac de Guiers, en partenariat avec l’Office des Lacs et Cours d’Eau. La première balise avait été déployée à Diamniadio.

Des équipements conçus localement

Ces dispositifs, développés par des ingénieurs et techniciens sénégalais, sont reliés au satellite GAINDESAT-1A. Leur rôle est de collecter des données essentielles pour la prévention des risques naturels, la gestion des ressources en eau et l’aide à la décision pour les autorités.

Un symbole d’autonomie technologique

Au-delà de leur aspect environnemental, ces balises représentent une avancée significative vers l’autonomie technologique du Sénégal. Le projet SENSAT illustre la capacité du pays à mettre l’espace au service du développement durable et des besoins quotidiens des populations.

