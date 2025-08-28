Projet Agri-jeunes : 408 moutons et du matériel remis à des bénéficiaires de Dahra

À Dahra, 100 jeunes bénéficiaires du projet Agri-jeunes ont reçu 408 moutons et du matériel destiné à faciliter leurs activités d’élevage. L’annonce a été faite vendredi par l’inspecteur départemental de l’élevage de Linguère, Sonar Ngom .

Cette initiative, mise en œuvre en collaboration avec l’ONG ADID (Association pour le développement intégré de Dahra) dirigée par Samba Mamadou Sow, s’inscrit dans la deuxième phase du projet Agri-jeunes.



Selon Sonar Ngom, après une première phase qui avait concerné 250 jeunes, cette nouvelle étape permet d’intégrer 100 nouveaux bénéficiaires, portant le total à 350 jeunes accompagnés. Chacun des participants a reçu six moutons ou cent poussins, ainsi qu’un kit composé de pelles, râteaux, abreuvoirs et mangeoires.



Certains jeunes se lanceront dans l’embouche ovine, tandis que d’autres opteront pour l’aviculture, afin de développer leurs propres entreprises. L’inspecteur a invité la jeunesse à croire dans le potentiel de l’élevage, un secteur qu’il considère comme un véritable levier de développement pour le Djoloff.



Présidant la cérémonie, l’adjoint au sous-préfet de Sagatta Djoloff, Amady Fall, a salué cette initiative qui s’aligne sur le programme national d’autosuffisance en moutons et de création d’emplois. Il a précisé que 85 bénéficiaires ont choisi l’embouche ovine et 15 l’aviculture.



Il a par ailleurs souligné l’importance de l’accompagnement assuré par l’ONG ADID, qui fournit aux jeunes une formation, un appui technique et un suivi afin de garantir la réussite et la pérennité de leurs projets.



aps