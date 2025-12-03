Menu
Collision entre un véhicule et une voiture hippomobile à Thinou Mbarik : un conducteur perd la vie


Rédigé le Mercredi 10 Décembre 2025 à 10:49


Un conducteur de voiture hippomobile est décédé après une collision avec un véhicule à Thinou Mbarik, dans la commune de Méouane. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances.


Collision entre un véhicule et une voiture hippomobile à Thinou Mbarik : un conducteur perd la vie

 

Une collision entre un véhicule et une voiture hippomobile a causé un décès dans la nuit de lundi à mardi à Thinou Mbarik, un village situé dans la commune de Méouane, département de Tivaouane, selon une source sécuritaire.

L’incident s’est produit sur la route nationale 2 (RN2), au niveau du passage à niveau de la Grande Côte Opérations (GCO). Le conducteur de la voiture hippomobile, grièvement touché lors du choc avec un véhicule Peugeot, a d'abord été transporté par les sapeurs-pompiers au centre de santé de Méckhé.

Il a ensuite été transféré à l’hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh, où il est décédé peu après son admission au service de réanimation.

Le conducteur du véhicule Peugeot a été placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Méckhé. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.




