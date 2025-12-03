Collision entre un véhicule et une voiture hippomobile à Thinou Mbarik : un conducteur perd la vie





Une collision entre un véhicule et une voiture hippomobile a causé un décès dans la nuit de lundi à mardi à Thinou Mbarik, un village situé dans la commune de Méouane, département de Tivaouane, selon une source sécuritaire.



L’incident s’est produit sur la route nationale 2 (RN2), au niveau du passage à niveau de la Grande Côte Opérations (GCO). Le conducteur de la voiture hippomobile, grièvement touché lors du choc avec un véhicule Peugeot, a d'abord été transporté par les sapeurs-pompiers au centre de santé de Méckhé.



Il a ensuite été transféré à l’hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh, où il est décédé peu après son admission au service de réanimation.



Le conducteur du véhicule Peugeot a été placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Méckhé. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

