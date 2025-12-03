Première implantation percutanée de valve aortique réussie à Dakar : une avancée médicale majeure au Sénégal





L’hôpital Principal de Dakar a accompli une avancée médicale importante en réussissant, le 8 décembre 2025, la première implantation percutanée de valve aortique au Sénégal et en Afrique de l’Ouest, selon des sources informées.



Cette intervention remarquable, réalisée sur une patiente âgée ayant longtemps souffert de troubles cardiaques, a été menée par l’équipe du lieutenant-colonel Mouhamed Chérif Mboup, chef du service de cardiologie de l’établissement. L’opération, qui a duré une heure, a été entièrement assurée par des spécialistes sénégalais, marquant une étape notable dans le développement des compétences locales.



Cette technique, introduite en 2002 en France, permet de remplacer la valve aortique sans ouvrir la poitrine du patient, réduisant ainsi les risques et le temps de récupération. Jusqu’à présent, les personnes nécessitant ce type d’intervention devaient être évacuées à l’étranger.



Le médecin-colonel Mouhamed Chérif Mboup a encouragé les autorités à renforcer le soutien à ces opérations dont le coût peut atteindre 13 millions de francs CFA.



Intervenant sur la Télévision futurs médias, le cardiologue Cheikh Tidiane Ndaw, membre de l’équipe opératoire, a rappelé que cette technologie offre une alternative importante pour les patients souffrant de problèmes valvulaires.



Au-delà de la réussite technique, cette intervention illustre l’évolution du système de santé national, grâce à la consolidation de l’expertise locale, la diminution des évacuations sanitaires et l’ambition de positionner Dakar comme un pôle médical régional.

