Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Présidentielle en Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara très large vainqueur, selon les résultats provisoires


Rédigé le Lundi 27 Octobre 2025 à 16:39 | Lu 48 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Alassane Ouattara, qui dirige la Côte d’Ivoire depuis 2011, est donné très large vainqueur de la présidentielle du 25 octobre 2025 avec 89,77 % des voix, selon des résultats globaux provisoires communiqués par la Commission électorale indépendante (CEI) ce 27 octobre. Le Conseil constitutionnel prononcera les résultats définitifs après une période de contentieux électoral.


Présidentielle en Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara très large vainqueur, selon les résultats provisoires

Malgré un score légèrement inférieur à celui de 2020 (95,31 %), Ouattara s’impose dans toutes les circonscriptions, avec des scores proches de 100 % dans plusieurs départements du Nord. Le taux de participation s’élève à 50,10 %, en légère baisse par rapport à 2020 (53,9 %).

Si le scrutin s’est globalement déroulé dans le calme, des incidents ont été signalés dans 2 % des bureaux de vote, selon les forces de l’ordre. Le Conseil national des droits de l’homme fait état d’une dizaine de morts depuis le début du processus électoral.

L’opposition, regroupée au sein du Front commun (PPA-CI et PDCI-RDA), dénonce une « mascarade électorale » et exige de nouvelles élections crédibles et inclusives. Les candidatures de Laurent Gbagbo et Tidjiane Thiam avaient été invalidées avant le scrutin.

De leur côté, plusieurs missions d’observation, dont la CEN-SAD et le CNDH, saluent un scrutin globalement apaisé, tout en appelant les candidats à recourir aux voies légales pour tout contentieux. Le Conseil constitutionnel doit désormais valider les résultats définitifs de cette septième élection présidentielle de l’ère multipartiste.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags