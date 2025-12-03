Menu
Espagne : Sa voiture explose alors qu’il fait le plein à la station-service


Rédigé le Mercredi 10 Décembre 2025 à 19:31 | Rédigé par Lat Soukabé Fall


La photo partagée par les pompiers de Catalogne sur les réseaux sociaux témoigne de la violence de l’accident. Une voiture a explosé lors de son passage dans une station-service de Tarragone (Espagne), lundi après-midi, rapporte Diari de Tarragona. Le véhicule Dacia Sandero a été pulvérisé pendant que son propriétaire faisait le plein. Selon les pompiers de la Generalitat, interrogés par le média local, une surpression de gaz dans le réservoir serait à l’origine de l’incident.


Par chance, la déflagration n’a pas entraîné d’incendie, comme cela aurait pu être le cas avec une voiture à essence. Des fragments de la Dacia ont cependant été projetés sur des dizaines de mètres, comme on peut le voir sur les images filmées par des témoins.

Le fils du conducteur blessé

Les secours ont pris en charge deux personnes, le conducteur du véhicule et son fils. L’adolescent a été transporté en urgence à l’hôpital mais son état serait stable. Une enquête a été ouverte par les Mossos d’Esquadra pour faire la lumière sur cette explosion.



