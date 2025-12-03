Espagne : Sa voiture explose alors qu’il fait le plein à la station-service

Par chance, la déflagration n’a pas entraîné d’incendie, comme cela aurait pu être le cas avec une voiture à essence. Des fragments de la Dacia ont cependant été projetés sur des dizaines de mètres, comme on peut le voir sur les images filmées par des témoins.



Le fils du conducteur blessé



Les secours ont pris en charge deux personnes, le conducteur du véhicule et son fils. L’adolescent a été transporté en urgence à l’hôpital mais son état serait stable. Une enquête a été ouverte par les Mossos d’Esquadra pour faire la lumière sur cette explosion.

