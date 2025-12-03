Menu
Préparatifs du Sargal culturel en l’honneur de Me Ousmane Diagne


Rédigé le Samedi 20 Décembre 2025 à 21:32 | Lu 28 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Thiès, Commune Est – Les préparatifs battent leur plein pour le sargal culturel en l’honneur de Me Ousmane Diagne, maire reconnu pour son engagement envers le développement local et la promotion de la culture. L’événement est prévu le 27 décembre 2025 et promet d’être une journée festive et riche en animations.


Pour cette édition, plusieurs groupes et associations participeront :

  Les chorales et les groupes de musique, pour des prestations variées et rythmées

  Une ASC (Association Sportive et Culturelle), impliquée dans l’organisation et l’animation des activités

  Le groupe de Assiko, avec ses danses et rythmes traditionnels sénégalais

  Les habitants et supporters du quartier Hérsent, acteurs actifs de la journée
 

Les équipes travaillent sur la scène principale, la sonorisation, les éclairages et les décorations, afin de garantir une ambiance festive et conviviale. Une musique rare a été sélectionnée pour marquer l’événement et mettre en valeur le patrimoine culturel local.

Le ''sargal'' comprendra des discours officiels, des performances artistiques des acteurs et bénévoles qui contribuent à la vie culturelle de la commune.

Ces préparatifs intensifs visent à faire du 27 décembre 2025 un moment mémorable pour célébrer la culture locale, le leadership de Me Ousmane Diagne et l’unité de la communauté de la Commune Est.




Lat Soukabé Fall

