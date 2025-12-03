Préparatifs du Sargal culturel en l’honneur de Me Ousmane Diagne

Pour cette édition, plusieurs groupes et associations participeront :



Les chorales et les groupes de musique, pour des prestations variées et rythmées



Une ASC (Association Sportive et Culturelle), impliquée dans l’organisation et l’animation des activités



Le groupe de Assiko, avec ses danses et rythmes traditionnels sénégalais



Les habitants et supporters du quartier Hérsent, acteurs actifs de la journée





Les équipes travaillent sur la scène principale, la sonorisation, les éclairages et les décorations, afin de garantir une ambiance festive et conviviale. Une musique rare a été sélectionnée pour marquer l’événement et mettre en valeur le patrimoine culturel local.



Le ''sargal'' comprendra des discours officiels, des performances artistiques des acteurs et bénévoles qui contribuent à la vie culturelle de la commune.



Ces préparatifs intensifs visent à faire du 27 décembre 2025 un moment mémorable pour célébrer la culture locale, le leadership de Me Ousmane Diagne et l’unité de la communauté de la Commune Est.

