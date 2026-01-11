Culture : le président Diomaye Faye renforce la protection des artistes et annonce des réformes structurantes





Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a réaffirmé son engagement en faveur de la protection des artistes et de l’amélioration du statut des professionnels de la culture, mettant en avant leur rôle central dans la cohésion sociale, la vie nationale et le rayonnement international du Sénégal. Il a, à ce titre, demandé la poursuite des efforts destinés à renforcer la sécurité sociale, la protection professionnelle et les conditions de travail des acteurs culturels.



Le chef de l’État a également insisté sur l’application stricte des droits d’auteur et des droits voisins, notamment à travers la mise en œuvre effective du mécanisme de rémunération pour copie privée. Il a par ailleurs appelé à une amélioration continue du Statut de l’Artiste et des Professionnels de la Culture, soulignant que la culture constitue un pilier fondamental de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 ».



Dans cette perspective, des orientations précises ont été données au ministre en charge de la Culture ainsi qu’au Secrétaire d’État chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique. Ces directives portent notamment sur le renforcement de la qualité des formations dispensées à l’École nationale des Arts et Métiers de la Culture, la modernisation des infrastructures culturelles et la promotion de la décentralisation de l’action culturelle afin de favoriser une meilleure inclusion des territoires. L’élaboration d’un agenda culturel national structuré figure également parmi les priorités retenues.



Clôturant ce volet, le président de la République a accordé une importance particulière à l’organisation des États généraux de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, annoncés pour le premier semestre de l’année 2026. Cette concertation nationale est présentée comme une étape déterminante pour repenser les politiques culturelles, rassembler l’ensemble des acteurs concernés et poser les bases d’un développement durable et structuré des secteurs de la culture, de l’artisanat et du tourisme au Sénégal.

