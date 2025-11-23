Première édition du Festival ouest africain des arts et de la culture (ECOFEST) : la culture, levier d’intégration en Afrique de l’Ouest

Organisé en partenariat avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la République du Sénégal, le festival vise à célébrer la créativité ouest-africaine à travers les arts, la musique, la danse, le cinéma et l’artisanat.



Lors du conseil des ministres du mercredi 27 novembre, le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a présenté une communication sur l’organisation du festival, répondant à la demande du chef de l’État exprimée lors du conseil des ministres du 19 novembre. Le président Faye avait alors insisté pour que toutes les dispositions soient prises afin d’assurer le bon déroulement de cette première édition.



Pour le ministre Ba, ECOFEST traduit la volonté des chefs d’État de la sous-région de faire de la culture un véritable levier d’intégration, de dialogue et de développement socio-économique. Il a rappelé que ce festival est né de la volonté des États ouest-africains de promouvoir la cohésion sociale, la paix et le développement.



De son côté, Fatou Sow Sarr, commissaire chargée du développement humain et des affaires sociales à la CEDEAO, a souligné que le festival contribue à renforcer l’intégration régionale : « Au-delà des activités artistiques et culturelles, il s’agit de célébrer l’intégration, la cohésion sociale et la paix dans notre sous-région ».



La première édition d’ECOFEST s’articule autour du thème “Mutations et crises politiques en Afrique de l’Ouest : que peut faire la culture ?”, invitant artistes, intellectuels et institutions à réfléchir sur le rôle de la culture dans la stabilisation et le développement de la région.



Environ 500 festivaliers issus de 12 pays ouest-africains sont attendus à Dakar pour participer à cette rencontre, qui combine spectacles artistiques, conférences et échanges culturels.



Cette initiative marque un pas important pour la CEDEAO et l’UEMOA, en positionnant la culture comme un vecteur stratégique d’unité et de prospérité dans une Afrique de l’Ouest en pleine mutation.

