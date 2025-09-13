Menu
Premier League : Pape Matar Sarr buteur et décisif avec Tottenham contre West Ham


En Premier League, Pape Matar Sarr a marqué lors de la victoire 3-0 de Tottenham contre West Ham, confirmant sa grande forme après ses buts en sélection.


Le milieu de terrain sénégalais Pape Matar Sarr a une nouvelle fois brillé ce samedi en ouvrant le score lors de la victoire de Tottenham (3-0) face à West Ham, pour la 4ᵉ journée de Premier League.

Déjà double buteur avec la sélection nationale lors des 7ᵉ et 8ᵉ journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’international sénégalais confirme ainsi sa belle forme.

Au-delà de son but, il s’est illustré dans son duel face à son compatriote El Hadji Malick Diouf, arrière gauche des Hammers.


 




