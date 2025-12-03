À Tanger, la diaspora sénégalaise réserve un accueil festif aux Lions

L’équipe nationale du Sénégal est arrivée vendredi soir à l’aéroport de Tanger-Ibn Battuta, peu après 21h30, à bord d’un vol spécial. Sur place, de nombreux supporters sénégalais résidant au Maroc s’étaient mobilisés pour offrir un accueil enthousiaste aux Lions.



Dès les premières heures de l’après-midi, des fans venus de différentes villes du Royaume ont convergé vers l’aéroport pour vivre ce moment de communion avec la sélection nationale. Drapés aux couleurs du Sénégal, arborant drapeaux et tenues traditionnelles, ils ont animé les lieux par des chants, des danses et des rythmes de tambours.



Malgré une météo peu clémente marquée par la pluie et un froid prononcé, l’ambiance est restée festive durant plusieurs heures d’attente, transformant l’enceinte aéroportuaire en véritable espace de célébration populaire.



Cette mobilisation s’inscrit dans le prolongement de la dernière séance d’entraînement des Lions, organisée la veille à Dakar, au stade Léopold-Sédar-Senghor, devant un public nombreux. La ferveur observée dans la capitale sénégalaise s’est ainsi déplacée jusqu’à Tanger, portée par la diaspora.



Aux alentours de 22h, les joueurs, vêtus de tenues africaines blanches identiques à celles portées lors de la cérémonie officielle de remise du drapeau national, ont pris place dans le bus devant les conduire à leur lieu d’hébergement, le Fairmont Tazi Palace. Le capitaine de l’équipe a été le premier à monter à bord, affichant un large sourire, suivi par l’ensemble de la délégation.



Parmi les joueurs présents figure Assane Diao, récemment touché en club. En revanche, Habib Diarra, retenu par son équipe en Angleterre jusqu’à samedi, ainsi que Mamadou Sarr, blessé à la cheville, ne font pas partie du groupe arrivé à Tanger. Aucune précision officielle n’a encore été donnée concernant leur participation à la compétition.



La ville de Tanger accueillera l’ensemble des rencontres du premier tour du Sénégal, logé dans le groupe D. Les Lions, champions d’Afrique 2022, y affronteront successivement le Botswana, la RD Congo le 27 décembre, puis le Bénin le 30 décembre, au Grand Stade de Tanger – Ibn Battuta.

