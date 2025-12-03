Menu
CAN 2025 : Assane Diao forfait après une blessure musculaire


Touché à la cuisse droite, l’attaquant sénégalais Assane Diao est contraint de renoncer à la CAN 2025, a annoncé la Fédération sénégalaise de football.


La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé, vendredi soir, le forfait de l’attaquant Assane Diao pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, à la suite d’une blessure musculaire.

Le joueur de Côme, en Italie, s’était blessé en club le lundi 15 décembre. Malgré cette gêne, il avait rejoint le rassemblement de l’équipe nationale à Dakar, jeudi, afin de subir des examens médicaux approfondis sous la supervision du staff médical des Lions.

Les résultats des examens réalisés vendredi ont mis en évidence une lésion du biceps fémoral de la cuisse droite, rendant impossible sa participation à la compétition continentale. L’instance fédérale a précisé que cette blessure impose un arrêt, confirmant ainsi son indisponibilité pour la CAN.

La FSF a exprimé ses vœux de prompt rétablissement à l’attaquant de 20 ans, qui a néanmoins effectué le déplacement avec la délégation sénégalaise jusqu’à Tanger.

À ce stade, le sélectionneur national n’a pas encore communiqué sur l’identité d’un éventuel remplaçant parmi les joueurs réservistes, afin de compléter la liste définitive avant le début du tournoi au Maroc.

Arrivée vendredi soir à l’aéroport de Tanger-Ibn Battuta, l’équipe nationale du Sénégal a bénéficié d’un accueil chaleureux de la part de nombreux supporters sénégalais établis au Maroc.

La ville de Tanger abritera l’ensemble des rencontres du premier tour des Lions, logés dans le groupe D. Champions d’Afrique en titre, ils affronteront successivement le Botswana mardi, la République démocratique du Congo le 27 décembre, puis le Bénin le 30 décembre, au Grand Stade de Tanger – Ibn Battuta.




