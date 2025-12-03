Banlieue dakaroise : une vaste opération met fin aux agissements de groupes violents à Keur Massar

Les forces de sécurité ont mené une opération d’envergure dans la zone forestière de Keur Massar, aboutissant à l’interpellation de quinze personnes soupçonnées d’être impliquées dans des agressions répétées en banlieue dakaroise. Cette action ciblée s’inscrit dans le cadre du renforcement des dispositifs de sécurité mis en place pour répondre aux nombreuses plaintes enregistrées ces dernières semaines.



L’intervention a été déclenchée à la suite de signalements concordants faisant état d’attaques perpétrées par de petits groupes opérant principalement à l’aide d’armes blanches et de sprays incapacitants. Les faits se déroulaient le plus souvent dans des zones peu fréquentées, notamment à proximité de la forêt, identifiée comme un lieu de repli stratégique.



Le 18 décembre, une descente a ainsi été organisée dans ce secteur. Les individus interpellés, majoritairement en situation de grande précarité, auraient utilisé cet espace boisé comme point d’observation et de regroupement. Les arrestations ont été effectuées de manière progressive, aussi bien à l’intérieur de la forêt que dans ses alentours immédiats.



Présentés le vendredi 19 décembre devant le parquet compétent, les suspects font face à plusieurs chefs d’accusation liés à des faits de violence, de vols et de trouble à l’ordre public. Les personnes mises en cause présentent des profils variés, exerçant pour certains des activités informelles, tandis que d’autres sont sans occupation stable. Le groupe comprend essentiellement de jeunes individus, avec des âges allant de l’adolescence à la fin de la trentaine.



Cette opération marque une étape importante dans la lutte contre l’insécurité dans la périphérie de Dakar. Elle illustre la volonté affirmée des forces de défense et de sécurité de restaurer la quiétude des populations, en intervenant directement dans les zones identifiées comme foyers d’activités illicites.

