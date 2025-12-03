Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Kolda : une convoyeuse interpellée après la saisie de substances illicites dissimulées


Rédigé le Samedi 20 Décembre 2025 à 06:24 | Lu 62 fois Rédigé par


À Kolda, une opération coordonnée des forces de sécurité a permis l’interpellation d’une convoyeuse et la saisie de produits psychotropes et de chanvre dissimulés dans des objets métalliques et un extincteur.


Kolda : une convoyeuse interpellée après la saisie de substances illicites dissimulées


 

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kolda, rattachée à l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a déféré une femme impliquée dans une affaire de transport de substances prohibées, à l’issue d’une opération minutieusement menée.

L’intervention trouve son origine au poste frontalier de Kalifourou, où les agents de la brigade commerciale de la Douane ont procédé à un contrôle de routine sur un véhicule de transport de marque Rexton. Lors de l’inspection, trois tubes en fer présents dans l’habitacle ont attiré l’attention des agents en raison de leur poids inhabituel et de bruits suspects.

L’ouverture des tubes a permis de découvrir une première cargaison composée de 200 plaquettes de Tapentadol, représentant 2 000 comprimés, ainsi que huit seringues, soigneusement dissimulées à l’intérieur des supports métalliques.

Interrogé sur place, le chauffeur a indiqué que les tubes lui avaient été confiés par un intermédiaire, tout en précisant être en relation directe avec la propriétaire de la marchandise. Sous la coordination des forces de sécurité, un rendez-vous contrôlé a alors été organisé au garage de Manda Douane.

Pensant pouvoir récupérer ses effets après le contrôle, la mise en cause s’est présentée au lieu convenu. Après avoir confirmé être la propriétaire des tubes, elle a été immédiatement interpellée par des agents en civil.

Conduite à la BRS de Kolda pour la suite de l’enquête, ses bagages ont fait l’objet d’une fouille approfondie. Les enquêteurs ont notamment repéré un extincteur présentant des traces de soudure récente. Son ouverture a révélé une seconde cache contenant deux kilogrammes de chanvre indien.

Entendue sur procès-verbal, la suspecte a reconnu les faits, indiquant que la marchandise était destinée à Diamniadio. Elle a été déférée devant le parquet pour trafic international de produits illicites et de substances psychotropes.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier les fournisseurs basés dans le pays frontalier ainsi que les éventuelles ramifications du réseau sur le territoire national.




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections

Lat Soukabé Fall - 14/12/2025 - 0 Commentaire
PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections
Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a procédé à une importante remobilisation de ses troupes à Thiès, marquant une nouvelle étape dans la relance de ses activités politiques dans la cité du rail....

Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal

Lat Soukabé Fall - 13/12/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal
Une vaste opération de nettoiement a été lancée à Thiès sous l’impulsion du maire Babacar Diop, en partenariat avec la SONAGED S.A. (Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets). Cette...

Actualités

Kolda : une convoyeuse interpellée après la saisie de substances illicites dissimulées

- 20/12/2025 - 0 Commentaire
Kolda : une convoyeuse interpellée après la saisie de substances illicites dissimulées
À Kolda, une opération coordonnée des forces de sécurité a permis l’interpellation d’une convoyeuse et la saisie de produits psychotropes et de chanvre dissimulés dans des objets métalliques et un...

Banlieue dakaroise : une vaste opération met fin aux agissements de groupes violents à Keur Massar

- 19/12/2025 - 0 Commentaire
Banlieue dakaroise : une vaste opération met fin aux agissements de groupes violents à Keur Massar
Une opération menée par la gendarmerie dans la zone forestière de Keur Massar a permis l’interpellation de plusieurs individus soupçonnés d’être impliqués dans des actes de violence répétitifs en...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags