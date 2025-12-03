Kolda : une convoyeuse interpellée après la saisie de substances illicites dissimulées





La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kolda, rattachée à l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a déféré une femme impliquée dans une affaire de transport de substances prohibées, à l’issue d’une opération minutieusement menée.



L’intervention trouve son origine au poste frontalier de Kalifourou, où les agents de la brigade commerciale de la Douane ont procédé à un contrôle de routine sur un véhicule de transport de marque Rexton. Lors de l’inspection, trois tubes en fer présents dans l’habitacle ont attiré l’attention des agents en raison de leur poids inhabituel et de bruits suspects.



L’ouverture des tubes a permis de découvrir une première cargaison composée de 200 plaquettes de Tapentadol, représentant 2 000 comprimés, ainsi que huit seringues, soigneusement dissimulées à l’intérieur des supports métalliques.



Interrogé sur place, le chauffeur a indiqué que les tubes lui avaient été confiés par un intermédiaire, tout en précisant être en relation directe avec la propriétaire de la marchandise. Sous la coordination des forces de sécurité, un rendez-vous contrôlé a alors été organisé au garage de Manda Douane.



Pensant pouvoir récupérer ses effets après le contrôle, la mise en cause s’est présentée au lieu convenu. Après avoir confirmé être la propriétaire des tubes, elle a été immédiatement interpellée par des agents en civil.



Conduite à la BRS de Kolda pour la suite de l’enquête, ses bagages ont fait l’objet d’une fouille approfondie. Les enquêteurs ont notamment repéré un extincteur présentant des traces de soudure récente. Son ouverture a révélé une seconde cache contenant deux kilogrammes de chanvre indien.



Entendue sur procès-verbal, la suspecte a reconnu les faits, indiquant que la marchandise était destinée à Diamniadio. Elle a été déférée devant le parquet pour trafic international de produits illicites et de substances psychotropes.



Les investigations se poursuivent afin d’identifier les fournisseurs basés dans le pays frontalier ainsi que les éventuelles ramifications du réseau sur le territoire national.

