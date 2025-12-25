Menu
Pout : Une moto volée et 1 kg de chanvre indien au cœur d’une affaire judiciaire


Rédigé le Samedi 27 Décembre 2025 à 00:31 | Lu 35 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


C. Sow fait face à la justice pour des faits graves d’agression et de cession ou offre de chanvre indien. Il est accusé d’avoir agressé Lamine, plus connu sous le surnom de « jakartaman », et de lui avoir dérobé sa moto. Les événements se sont déroulés dans la localité de Pout.


Pout : Une moto volée et 1 kg de chanvre indien au cœur d’une affaire judiciaire

Selon la victime, C. Sow l’avait engagé pour effectuer une course jusqu’à Ndiakhirat. Mais, en pleine brousse, il lui aurait demandé de s’arrêter avant de le menacer avec un couteau et de le forcer à descendre de sa moto, qu’il aurait emportée.

Le lendemain de cette agression, Lamine affirme avoir croisé C. Sow à Pout, alors que ce dernier circulait sur la même moto. Une altercation a alors éclaté entre les deux hommes. C’est à ce moment que l’artiste peintre C. Ndiaye serait intervenu pour les séparer. Selon les éléments de l’enquête, C. Ndiaye se serait fait passer pour un policier afin de calmer la situation, avant de conduire les deux protagonistes à la brigade de gendarmerie de Pout.

Lors de la fouille de C. Sow, les gendarmes ont découvert dans son sac 1 kg de chanvre indien. Interrogé sur la provenance de la drogue, C. Ndiaye a affirmé qu’elle appartenait à C. Sow, une version contestée par ce dernier.

À la barre du tribunal des flagrants délits de Thiès, C. Sow a nié les accusations et affirmé avoir acheté la moto pour 250 000 F CFA, sans pouvoir fournir les papiers de propriété. De son côté, C. Ndiaye a reconnu s’être présenté comme policier pour séparer les deux hommes mais a nié toute implication dans la possession ou la cession de la drogue.

Le procureur de la République a estimé que C. Sow était coupable de vol et de cession ou offre de chanvre indien, et a requis trois ans de prison ferme. Pour C. Ndiaye, le ministère public a demandé sa relaxe pour cession ou offre de drogue au bénéfice du doute, mais a soutenu qu’il devait être reconnu coupable d’usurpation de fonction et condamné à deux mois de prison ferme.



Lat Soukabé Fall

