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Pout Diack : un père de famille retrouvé pendu, la piste du suicide privilégiée


Rédigé le Mercredi 15 Avril 2026 à 15:08 | Lu 43 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Pout Diack, la découverte du corps sans vie d’un père de trois enfants a plongé la localité dans l’émoi.


Pout Diack : un père de famille retrouvé pendu, la piste du suicide privilégiée

L’homme a été retrouvé pendu à un arbre, dans des circonstances qui laissent peu de place au doute pour les enquêteurs.
 

La piste du suicide est pour l’instant privilégiée, même si des investigations sont en cours pour écarter toute autre hypothèse.
 

Ce drame met en lumière la souffrance silencieuse que peuvent vivre certaines personnes, souvent dans l’anonymat total.
 

Pressions économiques, problèmes familiaux ou détresse psychologique peuvent être des facteurs aggravants.
 

Les populations locales, sous le choc, appellent à plus de sensibilisation sur la santé mentale.
 

Ce type de tragédie rappelle l’importance d’un accompagnement social et psychologique accessible.



Lat Soukabé Fall

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