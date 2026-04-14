Tabaski 2026 : Thiès face à une demande record de 230 000 moutons

Chaque année, la Tabaski constitue l’un des moments les plus importants du calendrier musulman au Sénégal. Au-delà de sa dimension spirituelle, elle représente également une période de forte activité économique, marquée par des échanges intenses sur les marchés à bétail.





Dans la région de Thiès, carrefour stratégique entre les zones d’élevage du nord et les grands centres urbains comme Dakar, la pression sur le marché est particulièrement visible. Les points de vente se multiplient, tandis que les transactions s’accélèrent à mesure que la fête approche.





Cependant, derrière cette dynamique se cache une logistique complexe et souvent fragile. L’acheminement des moutons depuis les zones d’élevage, parfois situées à des centaines de kilomètres, nécessite des moyens de transport adaptés et une coordination rigoureuse.





Les éleveurs, de leur côté, font face à une hausse continue des coûts d’alimentation du bétail, notamment en raison de la rareté des pâturages et de la fluctuation des prix des aliments pour animaux. Cette situation se répercute directement sur les prix de vente.





Sur les marchés, les commerçants anticipent déjà une forte tension. À l’approche de la Tabaski, la demande explose généralement sur une période très courte, ce qui peut entraîner une flambée des prix si l’offre n’est pas suffisamment structurée.





Les familles, quant à elles, redoutent cette hausse. Pour beaucoup de ménages, l’achat du mouton représente une dépense importante qui nécessite une préparation financière de plusieurs mois. Toute augmentation soudaine des prix peut rendre l’accès au sacrifice difficile pour les foyers les plus modestes.





Les autorités administratives et les services d’élevage appellent donc à une mobilisation anticipée de tous les acteurs de la filière. L’objectif est d’éviter les ruptures de stock, les spéculations et les déséquilibres sur les marchés.



Des mesures de régulation sont également évoquées, notamment le renforcement des points de contrôle, la sécurisation du transport du bétail et l’organisation de marchés mieux encadrés afin de fluidifier les échanges.





Dans ce contexte, les initiatives de stockage d’aliments pour bétail et d’appui aux éleveurs prennent une importance stratégique. Elles permettent d’améliorer la disponibilité des animaux et de limiter la pression sur les prix.





Malgré ces efforts, les défis restent importants. La combinaison entre demande record, hausse des coûts de production et contraintes logistiques laisse planer une incertitude sur l’évolution des prix à l’approche de la fête.





La Tabaski 2026 s’annonce donc comme un véritable test pour la filière bétail à Thiès. Entre tradition religieuse, enjeux économiques et défis organisationnels, la réussite de cette période dépendra largement de la coordination entre éleveurs, commerçants et autorités.

