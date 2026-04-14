Extension du TER vers Thiès : l’État relance un dossier stratégique pour la région Par la Rédaction de Thiesinfo

Le projet d’extension du Train express régional vers Thiès revient au premier plan. À travers cette relance, l’État remet sur la table un chantier très attendu dans la région, où les questions de mobilité, de désenclavement et de connexion rapide avec Dakar occupent une place centrale dans les préoccupations des populations.

Un signal fort pour la Cité du Rail L’annonce de l’accélération du processus d’extension du TER vers Thiès redonne du souffle à un dossier considéré depuis plusieurs années comme l’un des plus structurants pour l’avenir de la région. Pour les habitants de Thiès, cette perspective ne se résume pas à un simple projet de transport. Elle touche directement les déplacements quotidiens, l’activité économique, la circulation des travailleurs et l’attractivité globale de la ville. Dans une région historiquement liée au chemin de fer, toute avancée sur ce dossier revêt une portée particulière. Thiès, souvent présentée comme la Cité du Rail, pourrait voir sa place renforcée dans l’organisation des grandes liaisons nationales si ce projet franchit effectivement une nouvelle étape.

Des enjeux économiques et sociaux majeurs Au-delà de l’aspect symbolique, l’extension du TER vers Thiès pourrait avoir des conséquences concrètes sur plusieurs secteurs. Une liaison moderne et plus rapide avec Dakar offrirait de nouvelles facilités pour les travailleurs, les étudiants, les commerçants et les investisseurs. Elle pourrait également contribuer à alléger une partie de la pression observée sur les axes routiers reliant la capitale à la région de Thiès. Pour les acteurs économiques locaux, le dossier est suivi avec attention. Un meilleur accès ferroviaire pourrait favoriser l’installation d’activités nouvelles, renforcer les échanges et soutenir davantage le rôle stratégique de Thiès dans l’espace Dakar–Thiès–Mbour.