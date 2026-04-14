Louga : un enfant perd la vie après une altercation entre jeunes à Thiowor

Un drame s’est produit lundi soir, 13 avril 2026, dans le village de Thiowor, situé dans la commune de Léona, département de Louga. Un enfant âgé de 12 ans a perdu la vie à la suite d’un incident survenu avec un autre jeune.

D’après les premières informations, une dispute entre les deux protagonistes aurait dégénéré, conduisant à une situation tragique. Grièvement blessé lors de l’altercation, l’enfant n’a pas survécu.

Le corps a été transporté à la morgue du Centre hospitalier régional Amadou Sakhir Mbaye par les services de la commune. Informés des faits, les éléments de la brigade de gendarmerie de Potou se sont rendus sur les lieux pour effectuer les premières constatations.

Le jeune suspect a été interpellé et placé en garde à vue dans les locaux de la brigade. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de cet événement.



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