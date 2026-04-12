Tivaouane : la Ziara Générale 2026 se tient ce dimanche dans une forte mobilisation des fidèles La cité religieuse de Tivaouane accueille ce dimanche 12 avril 2026 la Ziara Générale, dans un contexte marqué par une forte affluence, un dispositif sécuritaire renforcé et une mobilisation visible sur les réseaux sociaux.

C’est le jour J à Tivaouane. La Ziara Générale 2026 se tient ce dimanche 12 avril, réunissant des milliers de fidèles venus des différentes régions du Sénégal et de la sous-région pour ce grand rendez-vous spirituel de la Tijaniyya. Dès les premières heures de la matinée, la cité religieuse a commencé à enregistrer une forte affluence, confirmant l’importance de cet événement dans le calendrier religieux national. Comme chaque année, la Ziara constitue un moment de recueillement, de prières et de communion autour de l’héritage de Mame Khalifa.

Un dispositif renforcé pour encadrer la journée

En amont de cette édition 2026, les autorités administratives de la région de Thiès ont annoncé la mise en place d’un dispositif sécuritaire et sanitaire renforcé. Celui-ci comprend notamment la mobilisation des forces de sécurité, des équipes médicales ainsi que des moyens logistiques destinés à accompagner l’afflux des fidèles. L’approvisionnement en eau potable, la continuité de l’électricité et la prise en charge sanitaire figurent parmi les priorités affichées pour assurer le bon déroulement de la Ziara dans des conditions optimales.

Un appel au calme dans un contexte sensible

Dans ce contexte, le Khalife général des Tidjanes a lancé un appel au calme et au dialogue, notamment sur la question du transport, afin d’éviter toute perturbation susceptible d’impacter le déplacement des fidèles vers Tivaouane. Cet appel intervient alors que la mobilité des pèlerins reste un enjeu central pour la réussite de cette journée, marquée par une affluence exceptionnelle.

Une mobilisation massive portée par les réseaux sociaux

À la veille de l’événement, les réseaux sociaux ont largement contribué à la mobilisation. Des publications et vidéos ont circulé massivement, appelant les fidèles à converger vers Tivaouane. « Une seule destination : Tivaouane niou Ziarry Mame Khalifa Bouniou Man » Ce message, relayé sur plusieurs plateformes dont Facebook, a illustré l’ampleur de l’engouement autour de la Ziara Générale 2026 et la détermination des fidèles à répondre à l’appel spirituel.

Tivaouane au cœur de la ferveur religieuse nationale

À l’heure actuelle, Tivaouane vit pleinement au rythme de la Ziara, avec une ville entièrement tournée vers l’accueil des fidèles et le bon déroulement de cet événement religieux majeur. Entre organisation logistique, mobilisation populaire et intensité spirituelle, cette édition 2026 confirme encore une fois le rôle central de la cité religieuse dans la vie religieuse du Sénégal.