Menu
L'Actualité au Sénégal

Thiès : acquittement de S. Badiane, les zones d’ombre d’une détention préventive de trois ans


Rédigé le Mercredi 15 Avril 2026 à 15:12 | Lu 36 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Thiès, l’affaire S. Badiane soulève de nombreuses interrogations sur le fonctionnement de la justice. Accusé de viol sur une mineure de 13 ans, ce chauffeur a passé trois ans en détention avant d’être finalement acquitté.


Thiès : acquittement de S. Badiane, les zones d’ombre d’une détention préventive de trois ans

Dès le début, le dossier présentait des fragilités. La défense avait pointé des incohérences dans les déclarations, ainsi que l’absence de preuves matérielles solides. Mais face à la gravité des accusations, la détention préventive avait été maintenue.
 

Trois années derrière les barreaux, sans jugement définitif, constituent une épreuve lourde de conséquences. Perte d’emploi, stigmatisation sociale, rupture familiale : les impacts sont souvent irréversibles.
 

Le verdict d’acquittement, s’il rétablit juridiquement l’innocence de l’accusé, ne suffit pas à effacer les séquelles. Il pose surtout la question de l’équilibre entre protection des victimes présumées et respect des droits de la défense.
 

Dans les affaires impliquant des mineurs, la pression sociale est forte, ce qui peut influencer la perception du dossier.
 

Cette affaire relance le débat sur la réforme de la détention préventive au Sénégal, souvent critiquée pour sa durée excessive.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags