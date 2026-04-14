Thiès : acquittement de S. Badiane, les zones d’ombre d’une détention préventive de trois ans

Dès le début, le dossier présentait des fragilités. La défense avait pointé des incohérences dans les déclarations, ainsi que l’absence de preuves matérielles solides. Mais face à la gravité des accusations, la détention préventive avait été maintenue.





Trois années derrière les barreaux, sans jugement définitif, constituent une épreuve lourde de conséquences. Perte d’emploi, stigmatisation sociale, rupture familiale : les impacts sont souvent irréversibles.





Le verdict d’acquittement, s’il rétablit juridiquement l’innocence de l’accusé, ne suffit pas à effacer les séquelles. Il pose surtout la question de l’équilibre entre protection des victimes présumées et respect des droits de la défense.





Dans les affaires impliquant des mineurs, la pression sociale est forte, ce qui peut influencer la perception du dossier.





Cette affaire relance le débat sur la réforme de la détention préventive au Sénégal, souvent critiquée pour sa durée excessive.

