Thiès : 545 millions FCFA mobilisés pour l’emploi des jeunes

La ville de Thiès a accueilli, ce lundi 13 avril 2026, le lancement officiel de la tournée nationale du programme « Be Yes », une initiative portée par l’État visant à promouvoir l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes.

La cérémonie s’est tenue en présence de la déléguée générale à l’Entrepreneuriat rapide, Aïssatou Mbodji, ainsi que des autorités administratives, notamment le préfet du département. L’événement a permis de présenter les résultats déjà enregistrés et les perspectives du programme.

Selon les chiffres communiqués, une enveloppe globale de plus de 545 millions FCFA est mobilisée dans le cadre de cette tournée nationale. Pour l’étape de Thiès, 36 millions FCFA ont été injectés dans le financement de 18 groupements d’intérêt économique (GIE), permettant la création de 180 emplois directs.

Les responsables ont également rappelé qu’une phase antérieure du programme avait déjà permis d’accompagner 21 GIE dans la région, pour un financement de 49,8 millions FCFA, avec un impact estimé à 222 emplois créés.

Ce programme s’inscrit dans la politique nationale de promotion de l’auto-emploi et de soutien aux initiatives économiques locales, avec une attention particulière portée aux jeunes et aux femmes.