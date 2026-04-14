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Thiès : 85,8 millions FCFA pour 39 GIE, un levier pour l’économie locale


Rédigé le Mercredi 15 Avril 2026 à 15:15 | Lu 58 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Dans le département de Thiès, 39 Groupements d’intérêt économique (GIE) ont bénéficié d’un financement global de 85,8 millions de FCFA grâce au programme “Be Yes”. Ce programme est mis en œuvre par la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) avec l’appui de la Fondation Mastercard.


Dans son allocution, la déléguée générale Aïda Mbodj a rappelé que ce programme s’inscrit dans les orientations du président de la République, qui a notamment instruit la mise en place de 3 000 Coopératives agricoles communautaires (CAC).
 

Elle a souligné que le programme vise à promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes à travers la formation et le financement de projets.
 

Au total, le programme a permis de financer 39 GIE et 12 entreprises individuelles, générant 402 emplois et formant 436 bénéficiaires, dont une majorité de jeunes.
 

Le chef d’antenne de la DER/FJ à Thiès, Alioune Cissé, a indiqué un taux de remboursement de 85 %, jugé satisfaisant.
 

Le préfet Mame Less Cabou a salué les résultats du programme et encouragé les bénéficiaires à atteindre un remboursement total.
 

Le programme “Be Yes” vise à renforcer l’insertion socioéconomique des jeunes de 18 à 35 ans à travers l’entrepreneuriat.



Lat Soukabé Fall

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