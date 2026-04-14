Thiès : 85,8 millions FCFA pour 39 GIE, un levier pour l’économie locale

Dans son allocution, la déléguée générale Aïda Mbodj a rappelé que ce programme s’inscrit dans les orientations du président de la République, qui a notamment instruit la mise en place de 3 000 Coopératives agricoles communautaires (CAC).





Elle a souligné que le programme vise à promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes à travers la formation et le financement de projets.





Au total, le programme a permis de financer 39 GIE et 12 entreprises individuelles, générant 402 emplois et formant 436 bénéficiaires, dont une majorité de jeunes.





Le chef d’antenne de la DER/FJ à Thiès, Alioune Cissé, a indiqué un taux de remboursement de 85 %, jugé satisfaisant.





Le préfet Mame Less Cabou a salué les résultats du programme et encouragé les bénéficiaires à atteindre un remboursement total.





Le programme “Be Yes” vise à renforcer l’insertion socioéconomique des jeunes de 18 à 35 ans à travers l’entrepreneuriat.

