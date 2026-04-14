Thiès : 230 000 moutons attendus pour la Tabaski 2026

À quelques semaines de la fête de la Tabaski, les autorités administratives de la région de Thiès ont tenu un Comité régional de développement (CRD) afin d’évaluer les besoins et préparer l’approvisionnement en moutons.

Au terme de cette rencontre, il a été annoncé que la région aura besoin de 230 000 moutons pour satisfaire la demande des populations durant la fête.

Pour assurer une distribution fluide et encadrée, les services techniques ont identifié 20 points de vente officiels répartis sur l’ensemble du territoire régional. Parmi eux, on compte 13 marchés hebdomadaires et 7 marchés quotidiens.

Les autorités ont également insisté sur la mise en place de dispositifs sécuritaires et sanitaires autour des points de vente, afin de prévenir les vols de bétail, réguler les prix et garantir de bonnes conditions de commercialisation.

Cette anticipation vise à éviter les tensions observées certaines années sur le marché du mouton, notamment en période de forte demande.