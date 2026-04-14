Autoroutes : Tivaouane, Mbour et Thiès au cœur des priorités de l’État Par la Rédaction de Thiesinfo

Les grands projets autoroutiers concernant directement la région de Thiès ont été remis en avant au sommet de l’État. Entre l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, le tronçon Thiadiaye-Kaolack et la circulation sur l’axe Dakar–Mbour, les décisions annoncées confirment que la question des infrastructures reste centrale pour l’avenir économique et territorial de Thiès, Mbour et Tivaouane.

Des axes jugés stratégiques pour la région Lors du Conseil des ministres du 8 avril 2026, le chef de l’État a demandé l’accélération de plusieurs chantiers routiers majeurs, notamment l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis ainsi que le tronçon Thiadiaye-Kaolack. Le même communiqué a aussi insisté sur l’amélioration de la circulation et de la sécurité routière sur l’axe Dakar–Thiaroye–Rufisque–Toglou–Kirène–Malicounda–Mbour. Ces orientations concernent directement la région de Thiès. Elles touchent Tivaouane par le projet autoroutier vers Saint-Louis, Mbour par l’axe routier littoral en forte pression, et Thiès par l’effet global de connexion et de désenclavement que ces corridors peuvent produire.

Transport, commerce et mobilité au centre des attentes Dans cette partie du pays, la circulation des personnes et des marchandises est devenue un enjeu quotidien. Les embouteillages, la densité du trafic interurbain et la croissance des déplacements entre Dakar, Thiès, Tivaouane, Thiadiaye, Mbour et Saly alimentent une forte attente autour des infrastructures routières. L’accélération de ces projets pourrait avoir un impact direct sur les transporteurs, les commerçants, les travailleurs pendulaires et les voyageurs. Elle pourrait aussi favoriser davantage les échanges économiques entre les départements de la région et les grands pôles du pays.