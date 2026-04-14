Thiès : entre vitalité économique et tensions sociales grandissantes

Dans les marchés et les zones commerciales, l’activité reste dynamique. Le commerce informel, le transport et les petits métiers structurent l’essentiel de l’économie locale. Mais cette vitalité masque une réalité plus préoccupante : une grande partie des acteurs économiques évoluent dans la précarité, avec des revenus instables et insuffisants face à la hausse continue du coût de la vie.





La flambée des prix des denrées de première nécessité impacte directement les ménages thiessois. Riz, huile, sucre, pain et autres produits essentiels deviennent de plus en plus difficiles à acquérir pour certaines familles. Dans plusieurs quartiers populaires, les habitants adaptent leur quotidien en réduisant les repas ou en privilégiant les dépenses strictement essentielles.





Cette pression économique accentue les inégalités sociales déjà présentes. Les ménages les plus vulnérables sont contraints de recourir davantage à la solidarité familiale ou communautaire pour survivre. Dans certains cas, des associations locales tentent d’apporter des réponses, mais leurs moyens restent limités face à l’ampleur des besoins.





Sur le plan urbain, Thiès fait face à une croissance rapide et parfois désordonnée. L’extension des quartiers périphériques s’accompagne de défis importants en matière d’accès à l’eau, d’assainissement, d’électricité et de services sociaux de base. Cette urbanisation accélérée exerce une forte pression sur les infrastructures existantes.





La jeunesse, majoritaire dans la population, se retrouve au cœur de ces tensions. Le manque d’emplois stables pousse de nombreux jeunes vers le secteur informel, les petits métiers ou les transports. D’autres envisagent la migration comme une alternative face à l’absence de perspectives claires.





Les acteurs sociaux et économiques alertent sur une fragilisation progressive du tissu social. Endettement des ménages, précarité alimentaire dans certains foyers et difficultés d’accès aux services essentiels sont autant de signaux jugés préoccupants. Sans réponse structurelle, ces difficultés pourraient s’aggraver dans les années à venir.





Thiès demeure une ville au potentiel important, portée par sa position géographique et son dynamisme économique. Toutefois, la consolidation de ce potentiel passe par des politiques plus ciblées en faveur de l’emploi, du pouvoir d’achat et de l’amélioration des conditions de vie. La ville se trouve aujourd’hui à un tournant décisif de son développement.

