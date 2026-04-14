Thiès : agression d’une sexagénaire au marché, violence et banalisation des conflits

Une femme d’une soixantaine d’années a été violemment agressée par deux individus, identifiés comme étant une mère et sa fille. L’attaque, survenue en pleine journée, a provoqué une vive panique.







Selon les premiers éléments, un différend personnel serait à l’origine de cette agression. Mais la violence de l’acte interroge.







Comment un conflit privé peut-il dégénérer à ce point dans un espace public ? Cette affaire illustre une tendance inquiétante : la banalisation de la violence dans la gestion des différends.







Les deux suspectes ont été arrêtées et placées en détention. La victime, quant à elle, a reçu des soins, mais reste marquée par le traumatisme.







Ce type d’incident souligne l’importance de renforcer les mécanismes de prévention des violences et de promouvoir une culture du dialogue.

