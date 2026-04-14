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Thiès : agression d’une sexagénaire au marché, violence et banalisation des conflits


Rédigé le Mercredi 15 Avril 2026 à 15:13 | Lu 39 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Toujours à Thiès, une scène de violence s’est produite en plein marché, lieu pourtant central de la vie sociale et économique.


Thiès : agression d’une sexagénaire au marché, violence et banalisation des conflits

Une femme d’une soixantaine d’années a été violemment agressée par deux individus, identifiés comme étant une mère et sa fille. L’attaque, survenue en pleine journée, a provoqué une vive panique.

 

Selon les premiers éléments, un différend personnel serait à l’origine de cette agression. Mais la violence de l’acte interroge.

 

Comment un conflit privé peut-il dégénérer à ce point dans un espace public ? Cette affaire illustre une tendance inquiétante : la banalisation de la violence dans la gestion des différends.

 

Les deux suspectes ont été arrêtées et placées en détention. La victime, quant à elle, a reçu des soins, mais reste marquée par le traumatisme.

 

Ce type d’incident souligne l’importance de renforcer les mécanismes de prévention des violences et de promouvoir une culture du dialogue.



Lat Soukabé Fall

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