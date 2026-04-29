Port de Bargny-Sendou : un projet presque achevé, encore dépendant de l’accès à l’eau

Le gouvernement sénégalais suit de près l’évolution du Port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou, considéré comme une infrastructure stratégique pour le pays. Lors d’un point de situation, le Premier ministre a indiqué que le niveau d’avancement des travaux avoisine les 90 %.

Porté par Senegal Minergy Port, ce projet vise à faciliter le traitement des flux de produits miniers, pétroliers et céréaliers, tout en contribuant à réduire la pression sur le Port autonome de Dakar.

Malgré cette progression, l’entrée en service du port dépend encore de la résolution d’un point essentiel : l’approvisionnement en eau potable du site. Pour y faire face, le chef du gouvernement a demandé aux ministres concernés, notamment ceux en charge des Infrastructures, des Finances et de l’Hydraulique, de travailler de concert afin d’obtenir de l’opérateur la mise en place d’un système de stockage d’eau, envisagé comme solution temporaire.

Il a également insisté sur l’importance d’un suivi rigoureux de cette mesure afin d’accélérer le démarrage des activités du port.

En parallèle, le ministre des Finances a été chargé de prévoir, dans la loi de finances rectificative de 2026, les ressources nécessaires à une solution durable d’alimentation en eau. Le coût estimé de ces travaux s’élève à 8 milliards de francs CFA, conformément aux recommandations techniques de la SONES.