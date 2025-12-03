Pollution plastique : cinq ans après la loi, des résultats jugés insuffisants





Cinq années après l’entrée en vigueur de la loi n°2020-04 du 8 janvier 2020 visant à prévenir et réduire l’impact des produits plastiques sur l’environnement, le bilan demeure mitigé. Ce constat a été établi par le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Abdourahmane Diouf, à l’occasion du lancement officiel du projet « Solutions durables à la pollution plastique au Sénégal », organisé hier à Dakar.



Présidant un atelier dédié à l’évaluation de ce cadre légal, en présence de la représentante résidente adjointe du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Catherine Phuong, le ministre a reconnu plusieurs failles dans la mise en œuvre de la loi. Malgré l’existence d’un dispositif juridique depuis 2020, les contrôles restent insuffisants, les alternatives aux plastiques peinent à s’imposer et les produits non conformes continuent de circuler sur les marchés.



Face à cette situation, Abdourahmane Diouf a indiqué que le Président de la République a demandé une réflexion approfondie en vue de l’élaboration d’un cadre légal et réglementaire plus performant pour faire face à la problématique de la pollution plastique. Il a invité l’ensemble des acteurs concernés à un engagement collectif afin d’identifier les blocages et proposer des ajustements permettant de rendre la loi pleinement effective.



Selon le ministre, l’évaluation du dispositif existant, conjuguée au déploiement du nouveau projet, témoigne de la volonté des autorités sénégalaises d’apporter une réponse durable à ce phénomène. Il a insisté sur la nécessité de bâtir une vision partagée et une ambition commune pour lutter efficacement contre la pollution plastique, tout en assurant l’application réelle des textes adoptés.



Intervenant à son tour, Catherine Phuong a rappelé que la loi de 2020 vise à réduire significativement l’utilisation des plastiques à usage unique, tout en encadrant l’importation et la distribution des produits plastiques. Elle a souligné l’importance de promouvoir des alternatives durables et de mettre en place une véritable économie circulaire fondée sur une gestion plus rationnelle des déchets.



C’est dans cette dynamique que s’inscrit le projet « Solutions durables à la pollution plastique au Sénégal », financé par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et mis en œuvre par le PNUD. L’objectif affiché est d’opérer un passage d’une approche réactive à une transformation structurelle de ce défi en levier de développement durable, la pollution plastique étant à la fois un enjeu environnemental, sanitaire et économique.

