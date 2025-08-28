Pokola échappe au pire après une chute du troisième étage à Dakar





Le lutteur Pape Mbaye, plus connu sous le nom de Pokola, a été victime d’une chute impressionnante lundi matin à la cité Mixta, à Dakar. Tombé du troisième étage d’un immeuble, le jeune champion originaire de Pikine, neveu d’Ama Baldé, n’a heureusement subi que des blessures légères.



Rapidement pris en charge par les sapeurs-pompiers et conduit à l’Hôpital général de Grand-Yoff (ex-Cto), il a passé un scanner complet qui n’a révélé ni fracture ni atteinte grave. Son manager, Abdou Bakhoum, cité par Le Soleil, a tenu à rassurer en affirmant : « Sa vie n’est pas en danger. Il souffre surtout de douleurs aux reins et de petites égratignures. »



Sa mère, également interrogée par la même source, a confirmé le caractère « rassurant » des résultats médicaux et a appelé les supporters à garder confiance quant à la santé de son fils.

