Pokola échappe au pire après une chute du troisième étage à Dakar


Rédigé le Mardi 2 Septembre 2025 à 08:27 | Lu 37 fois Rédigé par


Le lutteur Pokola, neveu d’Ama Baldé, a chuté du troisième étage à la cité Mixta. Transporté à l’hôpital, il s’en sort avec des blessures légères.


Le lutteur Pape Mbaye, plus connu sous le nom de Pokola, a été victime d’une chute impressionnante lundi matin à la cité Mixta, à Dakar. Tombé du troisième étage d’un immeuble, le jeune champion originaire de Pikine, neveu d’Ama Baldé, n’a heureusement subi que des blessures légères.

Rapidement pris en charge par les sapeurs-pompiers et conduit à l’Hôpital général de Grand-Yoff (ex-Cto), il a passé un scanner complet qui n’a révélé ni fracture ni atteinte grave. Son manager, Abdou Bakhoum, cité par Le Soleil, a tenu à rassurer en affirmant : « Sa vie n’est pas en danger. Il souffre surtout de douleurs aux reins et de petites égratignures. »

Sa mère, également interrogée par la même source, a confirmé le caractère « rassurant » des résultats médicaux et a appelé les supporters à garder confiance quant à la santé de son fils.



