Plus de deux tiers des Français veulent la démission d’Emmanuel Macron, indique un sondage



Suite à la démission de Sébastien Lecornu, une étude Odoxa révèle un profond rejet de la classe politique. Si l'ex-PM conserve une estime relative (44%), Emmanuel Macron, lui, plafonne à 22% d'opinions positives.



▪ Les Français jugent l'ensemble des partis responsables de la crise, mais le Président est désigné comme le principal responsable par 87% des sondés.



▪ Face à cette défiance, un simple remaniement ne suffit plus: seulement 20% souhaitent un nouveau Premier ministre.



▪ La solution privilégiée est une issue radicale: 70% des Français se déclarent favorables à la démission d'Emmanuel Macron, un chiffre en hausse continue (+6 points depuis septembre 2025 et +16 points depuis 2024).

