Pikine : une dispute amoureuse vire au drame, une femme de 58 ans perd la vie

Une découverte inquiétante au petit matin

Dans la matinée du 29 décembre 2025, les éléments du commissariat d’arrondissement de Pikine ont été alertés par un homme résidant au rez-de-chaussée d’un immeuble R+2. Ce dernier a déclaré avoir découvert une femme grièvement blessée devant sa porte.



Sur place, les policiers ont trouvé la victime allongée au sol, présentant de graves blessures. Bien qu’encore consciente à l’arrivée des secours, la dame était incapable d’expliquer les circonstances exactes de sa chute.



Des indices laissant penser à une chute depuis l’étage

Les premières constatations ont permis de relever plusieurs éléments troublants, notamment un téléphone portable endommagé, un paquet de cigarettes, ainsi que des fragments d’ardoise provenant de l’auvent du portail, suggérant une chute depuis les étages supérieurs de l’immeuble.



Des voisins ont également affirmé avoir entendu des cris de détresse peu avant la découverte de la victime.



Une dispute évoquée avant le drame

Selon les informations recueillies par les enquêteurs, la victime entretenait une relation amoureuse avec un homme habitant à l’étage du bâtiment. Des témoignages font état d’une dispute entre les deux peu avant le drame, bien que les circonstances exactes restent à établir.



L’homme mis en cause a nié toute implication directe, déclarant que la victime avait quitté son appartement plus tôt dans la soirée.



Décès à l’hôpital et arrestation du suspect

Transportée d’urgence à l’hôpital Général de Grand Yoff, la femme a été admise en soins intensifs. Malheureusement, elle a succombé à ses blessures le 1er janvier 2026, malgré les efforts du personnel médical.



À la suite de ce décès, le compagnon de la victime a été interpellé et placé en garde à vue. Une autopsie a été ordonnée afin de déterminer avec précision les causes de la mort et établir les responsabilités éventuelles.



Une enquête toujours en cours

L’affaire continue de susciter une vive émotion dans le quartier. Les autorités policières poursuivent leurs investigations pour faire toute la lumière sur ce drame, entre chute accidentelle, dispute violente ou acte criminel.

