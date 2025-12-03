Pikine : une bande armée attaque la société EMP, échanges de tirs avec la police

Selon des informations recueillies sur place, une bande d’individus armés a pris d’assaut les locaux de l’entreprise, semant la panique parmi les employés et les riverains. Alertées, les forces de l’ordre sont rapidement intervenues pour sécuriser les lieux.



L’intervention policière a donné lieu à des échanges de tirs. Des coups de feu ont été entendus, aussi bien du côté des assaillants que des forces de sécurité, provoquant une vive inquiétude dans le quartier encore endormi à cette heure matinale.



Pour l’heure, le bilan exact de l’opération n’a pas encore été communiqué. Aucune information officielle n’a été confirmée concernant d’éventuelles victimes ou des arrestations. Toutefois, un important dispositif sécuritaire a été déployé autour du site afin de prévenir toute nouvelle intrusion et de permettre aux enquêteurs de faire la lumière sur les circonstances de cette attaque.



Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de l’assaut et déterminer les motivations de cette attaque armée contre la société EMP, un acteur connu dans le secteur de la récupération de métaux à Pikine.

