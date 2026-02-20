Menu
Pikine-Guédiawaye : Pape Birame Bigué Ndiaye sous contrôle judiciaire, ses co-prévenus en détention


Rédigé le Vendredi 20 Février 2026 à 17:19 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le journaliste de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), Pape Birame Bigué Ndiaye, a été présenté ce vendredi devant le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Selon les informations de Seneweb, il a bénéficié d’une mise en liberté sous contrôle judiciaire, tout en étant inculpé pour des faits d’« actes contre nature ».


Pikine-Guédiawaye : Pape Birame Bigué Ndiaye sous contrôle judiciaire, ses co-prévenus en détention

Contrairement au journaliste, les deux autres personnes présentées en même temps devant le magistrat n’ont pas bénéficié du même traitement. Elles ont été placées sous mandat de dépôt pour plusieurs chefs d’accusation, notamment association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/Sida et blanchiment de capitaux. Elles rejoignent ainsi les autres prévenus déjà détenus dans le cadre de cette affaire.
 

Cette décision judiciaire marque une étape importante dans le traitement de cette affaire complexe qui continue de susciter l’attention des médias et de l’opinion publique. Le dossier reste désormais entre les mains du tribunal de Pikine-Guédiawaye pour la suite de l’instruction et les éventuelles audiences à venir.
 

Les familles et proches des prévenus suivent de près l’évolution de l’affaire, tandis que les autorités judiciaires assurent le respect des procédures légales dans le traitement de ce dossier sensible.



Lat Soukabé Fall

