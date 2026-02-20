Pikine-Guédiawaye : Pape Birame Bigué Ndiaye sous contrôle judiciaire, ses co-prévenus en détention

Contrairement au journaliste, les deux autres personnes présentées en même temps devant le magistrat n’ont pas bénéficié du même traitement. Elles ont été placées sous mandat de dépôt pour plusieurs chefs d’accusation, notamment association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/Sida et blanchiment de capitaux. Elles rejoignent ainsi les autres prévenus déjà détenus dans le cadre de cette affaire.





Cette décision judiciaire marque une étape importante dans le traitement de cette affaire complexe qui continue de susciter l’attention des médias et de l’opinion publique. Le dossier reste désormais entre les mains du tribunal de Pikine-Guédiawaye pour la suite de l’instruction et les éventuelles audiences à venir.





Les familles et proches des prévenus suivent de près l’évolution de l’affaire, tandis que les autorités judiciaires assurent le respect des procédures légales dans le traitement de ce dossier sensible.

