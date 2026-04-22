Pèlerinage 2026 : Air Sénégal annonce 27 vols pour le transport des fidèles



La compagnie Air Sénégal a annoncé la mise en place d’un programme de 27 vols aller-retour pour assurer le transport des pèlerins sénégalais vers La Mecque, où se déroulera le pèlerinage du 25 au 29 mai 2026.

Selon Hanne Samba Sall, directeur de l’administration générale des supports, les départs depuis Dakar sont prévus entre le 8 et le 18 mai. Les vols retour s’effectueront du 31 mai au 11 juin au départ de Jeddah.

Cette annonce a été faite lors d’une cérémonie de distribution de valises aux agences de voyage impliquées dans l’organisation du déplacement des fidèles. L’objectif est de faciliter les conditions de voyage en mettant à disposition de chaque pèlerin un ensemble de trois bagages.

Les valises sont différenciées selon les catégories de voyageurs : rouges pour le Hajj Fusion, jaunes pour les agences ayant choisi le pèlerinage direct et vertes pour les pèlerins relevant de la délégation générale.

Au-delà de cet appui logistique, Air Sénégal prévoit également de former les guides des voyagistes. Ces derniers seront sensibilisés aux règles de conduite à bord, afin de mieux accompagner les pèlerins durant le trajet.

La compagnie précise que le programme des vols reste inchangé, avec des créneaux avantageux permettant une meilleure organisation du transport.

Au total, 12 000 pèlerins sénégalais seront convoyés cette année vers les lieux saints de l’islam par la compagnie nationale.