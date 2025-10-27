Pékin se déclare prêt à lever les droits de douane sur tous les produits en provenance d'Afrique

"La Chine est disposée à instaurer une exemption totale de droits de douane pour les pays africains avec lesquels elle a établi des relations diplomatiques par le biais de négociations et de signatures d'accords de partenariat économique", a-t-il déclaré lors du sommet de l'APEC qui s'est ouvert vendredi en Corée du Sud.

Selon lui, Pékin coopère avec de nombreux pays en développement et les soutient dans leur modernisation ainsi que dans l'ouverture de nouvelles perspectives de développement mondial. Une telle annonce concernant le zéro tarif pour l'Afrique a été déjà faite en juin dernier.

Sputnik