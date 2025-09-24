Pau : Un adolescent de 13 ans mis en examen pour viol et violences avec arme au sein de son collège

près qu’il se soit introduit dans l’enceinte de son collège de Pau, armé, un adolescent âgé de 13 ans a été mis en examen pour « viol, agression sexuelle et violences avec arme », a indiqué dimanche le parquet, confirmant une information de la presse régionale.







L’adolescent avait été interpellé jeudi en fin d’après-midi après s’être rendu « muni d’un couteau » et « avec la volonté d’en découdre », mais sans faire de blessé, dans son collège de Sainte-Bernadette à Pau, selon le parquet de la même ville.







L’adolescent placé sous contrôle judiciaire



Le garçon, arrivé récemment en « phase d’observation » dans le but d’être admis dans cet établissement privé, est soupçonné d’avoir violé et agressé sexuellement une autre élève du collège « antérieurement » à son intrusion armée, a précisé le parquet.







Selon la radio Ici Béarn-Bigorre, la victime accuse l’adolescent de l’avoir obligée à lui faire une fellation durant un cours d’histoire-géographie, et le garçon s’était ensuite rendu armé au collège dans le but de se venger de ces accusations.





