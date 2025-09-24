Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Pau : Un adolescent de 13 ans mis en examen pour viol et violences avec arme au sein de son collège


Rédigé le Lundi 6 Octobre 2025 à 10:37 | Lu 36 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un adolescent âgé de 13 ans a été mis en examen « viol, agression sexuelle et violences avec arme », après s’être introduit armé dans son collège de Pau


Pau : Un adolescent de 13 ans mis en examen pour viol et violences avec arme au sein de son collège

près qu’il se soit introduit dans l’enceinte de son collège de Pau, armé, un adolescent âgé de 13 ans a été mis en examen pour « viol, agression sexuelle et violences avec arme », a indiqué dimanche le parquet, confirmant une information de la presse régionale.

 

L’adolescent avait été interpellé jeudi en fin d’après-midi après s’être rendu « muni d’un couteau » et « avec la volonté d’en découdre », mais sans faire de blessé, dans son collège de Sainte-Bernadette à Pau, selon le parquet de la même ville.

 

L’adolescent placé sous contrôle judiciaire

Le garçon, arrivé récemment en « phase d’observation » dans le but d’être admis dans cet établissement privé, est soupçonné d’avoir violé et agressé sexuellement une autre élève du collège « antérieurement » à son intrusion armée, a précisé le parquet.

 

Selon la radio Ici Béarn-Bigorre, la victime accuse l’adolescent de l’avoir obligée à lui faire une fellation durant un cours d’histoire-géographie, et le garçon s’était ensuite rendu armé au collège dans le but de se venger de ces accusations.

 

Le suspect a été placé sous contrôle judiciaire, qu’il suivra depuis un centre éducatif fermé pour mineurs, a ajouté le parquet de Pau.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags