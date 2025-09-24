Tentative d’enlèvement déjouée à l’hôpital régional de Sédhiou

L’hôpital régional de Sédhiou a évité un drame le jeudi 3 octobre 2025. Une tentative d’enlèvement d’un nouveau-né, soigneusement planifiée, a été déjouée à la dernière minute, provoquant une vive émotion au sein du service de pédiatrie.



Selon les informations recueillies, la suspecte s’était introduite dans le service où se trouvait une jeune mère avec son nourrisson admis pour des soins. Usant d’une mise en scène méticuleuse, elle s’est liée d’amitié avec la mère et a gagné sa confiance en prétextant vouloir aider le personnel médical. Elle a ainsi pris l’enfant en affirmant devoir l’emmener chez les infirmières pour “retirer la voie veineuse”.



Cette manœuvre, parfaitement préparée, aurait pu aboutir à un drame sans l’intervention rapide et vigilante du service de sécurité.



Alors qu’elle tentait de quitter l’hôpital avec le nourrisson, les vigiles ont relevé plusieurs incohérences : absence de documents de sortie au nom de la mère et frais d’hospitalisation non réglés. Alertée par la disparition prolongée de son enfant, la mère a crié, attirant l’attention. Les agents de sécurité sont alors intervenus et ont empêché l’enlèvement.



La suspecte a été immédiatement conduite au commissariat central de Sédhiou et placée en garde à vue sur ordre du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Sédhiou. Une enquête a été ouverte pour déterminer ses motivations et d’éventuelles complicités.



Le directeur de l’hôpital a salué la réactivité du personnel de sécurité, rappelant que sans leur vigilance, la situation aurait pu avoir des conséquences graves.



