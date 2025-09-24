Grève au port de Ndayane : les ouvriers dénoncent retards de salaire et discrimination

Les ouvriers du chantier du port de Ndayane, situé dans la région de Thiès et piloté par l’entreprise belge Dakar Dragages Construction (DDC), ont déclenché une grève pour dénoncer des conditions de travail jugées inacceptables. Selon les représentants syndicaux, les retards de paiement sont récurrents et affectent gravement le quotidien des employés.



Des pratiques de recrutement discriminatoires

Les ouvriers dénoncent également des pratiques de recrutement discriminatoires. Alors que les travailleurs étrangers sont directement embauchés par DDC, les travailleurs sénégalais sont contraints de passer par une agence de travail temporaire. « Nous faisons le même travail que nos collègues étrangers, mais nous sommes traités comme des employés de seconde zone », déclare un gréviste sous couvert d’anonymat.



Revendications des grévistes

Les principaux points revendiqués par les ouvriers incluent :



La régularisation des contrats et la clarification du statut de chaque employé,

Le respect des promesses d’augmentation salariale formulées par la direction,

La revalorisation de la prime de transport, jugée insuffisante par les ouvriers,

L’amélioration des conditions de sécurité sur le chantier, où plusieurs incidents ont déjà été signalés.

Une mise en demeure sans effet

Malgré l’envoi d’une lettre de mise en demeure par l’Inspection régionale du travail de Thiès, la situation n’a pas évolué. « Nous avons alerté la direction et donné des délais pour régulariser la situation, mais aucun engagement concret n’a été pris », indique un inspecteur du travail.



Un chantier stratégique sous tension

Le port de Ndayane est un projet clé pour le développement économique de la région, et le blocage du chantier pourrait avoir des conséquences importantes sur les délais et le budget global. Les syndicats menacent d’intensifier le mouvement si aucune négociation sérieuse n’est engagée dans les prochains jours.



Cette grève met en lumière les tensions liées aux conditions de travail sur les grands chantiers étrangers au Sénégal et interpelle les autorités sur la nécessité de protéger les travailleurs locaux tout en garantissant le bon déroulement des projets stratégiques.

