D'après les premiers éléments de l'enquête, le drame est survenu aux environs de 22 h 15 dans un immeuble de type R+3, situé à l'Unité 6. La victime se trouvait sous la véranda de son domicile lorsqu'une partie de la dalle du balcon s'est brusquement détachée avant de s'abattre sur lui.





Gravement atteint à la tête, Papa Ndiaye a été retrouvé en sang par les témoins présents sur les lieux. Il a été transporté en urgence à l'hôpital Dalal Jamm avant même l'arrivée des policiers du commissariat des Parcelles-Assainies. Malgré les efforts des équipes médicales, le septuagénaire a succombé à ses blessures peu après son admission aux urgences.





Les premières constatations indiquent que la victime était également le propriétaire de la maison qu'elle occupait avec sa famille. Les circonstances exactes ayant conduit à l'effondrement de cette dalle restent toutefois inconnues.





Informé de ce drame, le procureur de la République a ordonné l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les causes précises de l'accident. Les investigations devront notamment établir si l'effondrement est lié à une dégradation de la structure du bâtiment, à un défaut d'entretien ou à tout autre facteur technique.





Cette nouvelle tragédie relance une fois de plus les inquiétudes concernant l'état de certains immeubles anciens et la nécessité de renforcer les contrôles sur la sécurité des bâtiments afin d'éviter que de tels accidents ne se reproduisent.

