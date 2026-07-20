Selon les premiers éléments recueillis, les faits remontent au dimanche 19 juillet 2026, aux environs de 16 h 15. Le commissariat d'arrondissement de Bel-Air a été alerté par les sapeurs-pompiers après le signalement d'une noyade survenue sur cette plage très fréquentée, notamment durant les week-ends et les vacances scolaires.





À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont constaté que la victime avait déjà été sortie de l'eau par les secours. Le jeune homme, identifié comme étant Cheikh Mourtalla Ndiaye, âgé de 17 ans et originaire de Rufisque, était allongé sans vie sur un brancard de l'ambulance des sapeurs-pompiers malgré les tentatives de prise en charge.





Les premières investigations ont permis d'établir que l'adolescent se trouvait à la plage en compagnie de son grand frère. Ce dernier a expliqué aux enquêteurs que son cadet vivait au Canada où il poursuivait ses études. Profitant de la période des vacances, il était revenu au Sénégal afin de passer quelques semaines auprès de sa famille avant son retour en Amérique du Nord.





Comme de nombreux jeunes en cette période estivale, les deux frères avaient choisi de se rendre à la plage pour se détendre. Mais pour des raisons qui restent encore à déterminer, le jeune vacancier s'est retrouvé en difficulté dans les eaux de la Voile d'Or. Malgré l'intervention des secours, il n'a malheureusement pas pu être réanimé.





Après les constatations d'usage effectuées par les forces de l'ordre, la dépouille a été transférée à la morgue de l'hôpital Général Idrissa Pouye de Grand-Yoff, où une autopsie devra permettre de confirmer avec précision les causes du décès.





Informé de cette affaire, le procureur de la République a ordonné l'ouverture d'une enquête. Les investigations devront notamment établir les circonstances exactes de cette noyade et déterminer si des facteurs particuliers ont contribué à ce drame.





Cette nouvelle tragédie rappelle une fois encore les risques liés à la baignade sur certaines plages du littoral sénégalais. Chaque année, plusieurs personnes perdent la vie en mer, souvent à cause des courants marins, d'une mauvaise appréciation des conditions de baignade ou de l'absence de surveillance dans certaines zones.





Les autorités appellent régulièrement les vacanciers à faire preuve de la plus grande prudence, à respecter les consignes de sécurité et à privilégier les espaces de baignade surveillés afin de limiter le nombre d'accidents, particulièrement durant la saison des vacances où l'affluence sur les plages est importante.



La disparition de Cheikh Mourtalla Ndiaye laisse une famille endeuillée et met brutalement fin au séjour qu'il était venu passer auprès des siens avant de reprendre ses études au Canada.

