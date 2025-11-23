Menu
Parcelles Assainies : Un apprenti chauffeur tue son collègue pour… une part de pastèque


Rédigé le Mardi 25 Novembre 2025 à 09:11 | Lu 49 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un différend banal tourne au drame au garage de Dakar : un jeune de 21 ans mortellement poignardé par son collègue de 19 ans.

D’après l’enquête consultée par Libération, les tensions entre les deux apprentis ne datent pas d’hier. En plein trajet, au niveau de Keur Ayib, une première altercation éclate : les deux jeunes se disputent l’argent destiné à acheter le petit-déjeuner.
Un incident qui, selon les enquêteurs, laissait déjà présager un nouvel affrontement.

Ce 20 novembre, une fois le véhicule arrivé au garage de Dakar, la situation dégénère. Cette fois, le motif de la dispute semble encore plus dérisoire :
une part de pastèque que Demba Mané aurait refusée à Lamine Niane.

Devant d’autres apprentis et chauffeurs, une vive altercation éclate. C’est à ce moment que Lamine Niane s’empare du couteau utilisé pour découper la pastèque et porte un coup violent au niveau du cou de son collègue.

Demba Mané s’effondre. Il succombera à sa blessure.

Face aux enquêteurs, Lamine Niane tente de se défendre : il dit avoir agi en légitime défense, affirmant que Demba Mané l’aurait attaqué avec un tournevis.
Mais cette version est rapidement mise à mal.
Les témoins présents lors du drame décrivent une scène totalement différente : selon eux, l’attaque n’a jamais pris la tournure décrite par le mis en cause.

Lamine Niane a été déféré au parquet hier, où il devra répondre des faits de meurtre.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

