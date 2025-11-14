Menu
Pape Thiaw déplore un manque de considération après la défaite contre le Brésil


Après la défaite du Sénégal face au Brésil, Pape Thiaw exprime sa déception envers les organisateurs du match, dénonçant un traitement inéquitable lors de la préparation.


Pape Thiaw, sélectionneur des Lions, a vécu une double déception après la rencontre face au Brésil. Au-delà de la supériorité de l’adversaire, le technicien s’est montré profondément contrarié par l’organisation du match.

En conférence de presse, il a dénoncé un traitement qu’il juge inéquitable. Selon lui, il avait été convenu que les deux équipes ne s’entraîneraient pas sur la pelouse la veille de la rencontre. Pourtant, le Brésil a finalement pu réaliser sa séance sur le terrain, contrairement au Sénégal.

Le coach souligne que cette reconnaissance du gazon aurait été essentielle pour son groupe. « Nous n’avons pas eu cette possibilité », regrette-t-il, estimant que cette situation relève d’un manque de considération envers son équipe.

Malgré son agacement, Pape Thiaw a tenu à reconnaître la performance de la Seleção, saluant une équipe qui a su imposer son jeu et remporter les duels.




