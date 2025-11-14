Pape Thiaw déplore un manque de considération après la défaite contre le Brésil





Pape Thiaw, sélectionneur des Lions, a vécu une double déception après la rencontre face au Brésil. Au-delà de la supériorité de l’adversaire, le technicien s’est montré profondément contrarié par l’organisation du match.



En conférence de presse, il a dénoncé un traitement qu’il juge inéquitable. Selon lui, il avait été convenu que les deux équipes ne s’entraîneraient pas sur la pelouse la veille de la rencontre. Pourtant, le Brésil a finalement pu réaliser sa séance sur le terrain, contrairement au Sénégal.



Le coach souligne que cette reconnaissance du gazon aurait été essentielle pour son groupe. « Nous n’avons pas eu cette possibilité », regrette-t-il, estimant que cette situation relève d’un manque de considération envers son équipe.



Malgré son agacement, Pape Thiaw a tenu à reconnaître la performance de la Seleção, saluant une équipe qui a su imposer son jeu et remporter les duels.

